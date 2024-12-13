Стало известно, что в WhatsApp появились новые функции видеозвонков, которые будут доступны перед праздниками. Уточняется, что пользователи смогут выбирать участников для групповых видеозвонков. Это должно позволить улучшить качество изображений и получить обновленную вкладку звонков на рабочем столе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на techcrunch.com.

Раньше звонок в групповом чате означал, что все члены группы получали вызов. Но с новой функцией можно выбрать, кто именно будет участвовать в разговоре, чтобы не беспокоить всех. Это полезно, если вы знаете, что только несколько человек доступны для разговора, или хотите устроить сюрприз для кого-то в группе.

Это еще один шаг Meta, чтобы сделать WhatsApp удобным вариантом как для личных, так и для рабочих звонков, предоставляя аналог Google Meet или Zoom.

WhatsApp также добавил новые веселые эффекты для видеозвонков, например ушки щенка, погружение под воду и микрофон для караоке.

Для настольной версии приложения обновили вкладку звонков, чтобы кнопки для начала звонка, создания ссылки и набора номера стали более заметными. Также улучшили качество изображения для звонков как на мобильных, так и на компьютерах.

Напомним, ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция расшифровки аудиосообщений.