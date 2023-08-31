Пользователи WhatsApp смогут скрыть свой IP-адрес при звонках
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мессенджер WhatsApp внедряет новую функцию - пользователи смогут скрыть свой IP-адрес при звонках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Отмечается, что скрытие своего IP-адреса усложнит определение фактического местоположения звонящего. Для этого звонки будут проходить через сервера WhatsApp, что в свою очередь может незначительно снизить качество связи. Проверить наличие функции можно в настройках мессенджера в разделе "Конфиденциальность" — "Звонки".
Кроме того, в WhatsApp реализована защита от перехвата звонков и сообщений методом сквозного шифрования. По заявлениям разработчиков мессенджера, это помогает защитить сообщения, фотографии, видео, голосовые сообщения, документы, статусы и звонки пользователей от попадания в чужие руки.
Нововведение было обнаружено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.18.15. Сроки её запуска для пользователей стабильных сборок приложения на Android, iOS и Windows пока не раскрываются.
Самое читаемое
- "Живём как на войне": поселок Жолымбет трясет из-за взрывов на золотом руднике
- Разогнался до 218 километров в час: водитель BMW разбился на трассе под Экибастузом
- "По полгода не платили зарплату": как удалось сохранить трамваи в Павлодаре
- Без вести пропавшую в Кокшетау девочку обнаружили на съёмной квартире
- Таксиста наказали за мастурбацию в Астане