  • 31 Августа, 06:05
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Пользователи WhatsApp смогут скрыть свой IP-адрес при звонках

Сегодня, 05:36
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pixabay.com Сегодня, 05:36
Сегодня, 05:36
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Фото: pixabay.com

Мессенджер WhatsApp внедряет новую функцию - пользователи смогут скрыть свой IP-адрес при звонках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Отмечается, что скрытие своего IP-адреса усложнит определение фактического местоположения звонящего. Для этого звонки будут проходить через сервера WhatsApp, что в свою очередь может незначительно снизить качество связи. Проверить наличие функции можно в настройках мессенджера в разделе "Конфиденциальность" — "Звонки". 

Кроме того, в WhatsApp реализована защита от перехвата звонков и сообщений методом сквозного шифрования. По заявлениям разработчиков мессенджера, это помогает защитить сообщения, фотографии, видео, голосовые сообщения, документы, статусы и звонки пользователей от попадания в чужие руки. 

Нововведение было обнаружено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.18.15. Сроки её запуска для пользователей стабильных сборок приложения на Android, iOS и Windows пока не раскрываются.

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