Пользователи WhatsApp смогут отправлять видеосообщения

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190Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
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В ближайшее время в WhatsApp появится функция отправки видеосообщений. Сейчас она уже доступна некоторым бета-тестерам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.
В новой бета-версии WhatsApp эта функция доступна как для iOS, так и для Android. Она позволяет отправлять видеосообщения длительностью до 60 секунд.
Все желающие сейчас могут проверить, включена ли возможность записи видеосообщения для их аккаунта. Нужно просто нажать кнопку микрофона на панели чата в любом разговоре: если она превращается в кнопку видеокамеры, значит, уже можно записывать видеосообщения.
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