Пользователи Telegram теперь могут продавать свои никнеймы на Fragment

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У пользователей Telegram появилась возможность продавать свои никнеймы с помощью специальной платформе Fragment, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1prime.ru.

"Пользователям Telegram теперь доступны покупка и продажа коротких, легко запоминающихся публичных имен вида @ username. Такие имена можно использовать как для личных аккаунтов, так и в качестве ссылок на публичные группы и каналы… Аукционы за лучшие имена — например @Paul, @Mary и @Club — уже идут на платформе Fragment", — сказано в сообщении Telegram.

Мессенджер пояснил, что речь идёт об имени, которое пользователь выбрал в свёем профиле, позволяющее найти его, не зная номера телефона. Так, в уже запущенных аукционах продаются ники @bank и @casino. В мессенджере такие имена можно использовать и для простого и быстрого поиска канала. Например, у основного англоязычного канала основателя Telegram Павла Дурова это @durov.