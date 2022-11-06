Пользователи Telegram могут привязывать к одному аккаунту несколько юзернеймов

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Мессенджер Telegram представил обновление, в рамках которого у пользователей появилась возможность разделять обсуждения в больших группах на темы, приобретать коллекционные публичные имена для профилей и каналов, переводить видеосообщения в текст, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Код Дурова".

Теперь администраторы групп на 200 и более участников могут организовать обсуждения по темам. Функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений.

К аккаунтам и чатам отныне можно привязать несколько коллекционных публичных имён — в дополнение к одному обычному. Приобрести их можно на аукционной платформе Fragment. Коллекционные публичные имена выглядят и работают точно так же, как и обычные юзернеймы. Они отображаются в результатах глобального поиска и могут использоваться вне Telegram в формате ссылок username.t.me и t.me/username. Они также могут быть короче пяти символов.

Коллекционное публичное имя при желании можно будет продать. В Telegram также подчеркнули, что любое из приобретённых публичных имён можно деактивировать.

Отныне подписчики Telegram Premium смогут мгновенно переводить в текст речь из видео видеосообщений. Эта функция работает таким же образом, как и расшифровка голосовых сообщений, доступная только Premium-пользователям.

В обновлении появились 12 новых официальных наборов эмодзи. С подпиской Telegram Premium их можно использовать в любых сообщениях и подписях к медиафайлам, а также в качестве тематических статусов.

Также Telegram представил четыре новых интерактивных эмодзи, которые сопровождаются полноэкранной анимацией в личных чатах и могут использоваться в качестве реакций на сообщения.