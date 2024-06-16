Полёты из Астаны в Сеул возобновила Air Astana
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Авиакомпания Air Astana сообщила о возобновлении прямых рейсов между столицами Казахстана и Южной Кореи, передаёт BaigeNews.kz.
Авиасообщение между столицами впервые запустили в 2015 году, но из-за пандемии коронавируса оно было временно приостановлено.
"Возобновление маршрута совпало с официальным визитом президента Южной Кореи в Казахстан на этой неделе, что подчеркивает своевременность маршрута для укрепления экономических и культурных связей между странами", — отметили в авиакомпании Air Astana.
Первый рейс должен был состояться 15 июня из международного аэропорта Астаны в международный аэропорт Инчхона.
Рейсы из Астаны в Сеул будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на Airbus A321LR и дополнят ежедневные рейсы из Алматы в Сеул, которые выполняются с 2003 года. Оба маршрута осуществляются по кодшеринговому соглашению с авиакомпанией Asiana Airlines, предоставляя пассажирам широкий выбор рейсов и удобные стыковки.
Самое читаемое
- Что на самом деле происходит с Каспийским морем рассказали экологи
- Угрожали, что похоронят на могиле отца: женщину жестоко изнасиловали в Туркестанской области
- “Мы не знаем, что делать” - родственники погибшего солдата-срочника в Аягозском гарнизоне
- В Астрахани, Оренбурге и Омске откроют школы на казахском языке
- Закон о бытовом насилии вступает в силу: Как поправки отразятся на безопасности детей