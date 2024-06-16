Полёты из Астаны в Сеул возобновила Air Astana

Авиакомпания Air Astana сообщила о возобновлении прямых рейсов между столицами Казахстана и Южной Кореи, передаёт BaigeNews.kz.

Авиасообщение между столицами впервые запустили в 2015 году, но из-за пандемии коронавируса оно было временно приостановлено.

"Возобновление маршрута совпало с официальным визитом президента Южной Кореи в Казахстан на этой неделе, что подчеркивает своевременность маршрута для укрепления экономических и культурных связей между странами", — отметили в авиакомпании Air Astana.

Первый рейс должен был состояться 15 июня из международного аэропорта Астаны в международный аэропорт Инчхона.

Рейсы из Астаны в Сеул будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на Airbus A321LR и дополнят ежедневные рейсы из Алматы в Сеул, которые выполняются с 2003 года. Оба маршрута осуществляются по кодшеринговому соглашению с авиакомпанией Asiana Airlines, предоставляя пассажирам широкий выбор рейсов и удобные стыковки.