В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Министерство обороны Казахстана сообщило о введении временных ограничений на воздушное пространство и движение по дорогам города, передаёт BaigeNews.kz.

С 13 марта начнется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и собственным ходом. В связи с этим на отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.

Кроме того, с 22 апреля по 7 мая в Астане будут кратковременные ограничения на использование воздушного пространства, связанные с проведением тренировочных полетов военной авиации.

В связи с этим, возможны изменения в расписании авиарейсов, и гражданам рекомендуется заранее уточнять информацию о рейсах.

В Министерстве обороны просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям и воздерживаться от распространения недостоверной информации, обращаясь только к официальным источникам.

Ранее сообщалось, что парад будет включать три этапа: прохождение пеших парадных расчётов, демонстрацию военной техники и пролет авиации.