Полёты и движение в Астане будут под ограничением – Минобороны
Оборонное ведомство готовится к проведению военного парада.
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В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Министерство обороны Казахстана сообщило о введении временных ограничений на воздушное пространство и движение по дорогам города, передаёт BaigeNews.kz.
С 13 марта начнется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и собственным ходом. В связи с этим на отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.
Кроме того, с 22 апреля по 7 мая в Астане будут кратковременные ограничения на использование воздушного пространства, связанные с проведением тренировочных полетов военной авиации.
В связи с этим, возможны изменения в расписании авиарейсов, и гражданам рекомендуется заранее уточнять информацию о рейсах.
В Министерстве обороны просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям и воздерживаться от распространения недостоверной информации, обращаясь только к официальным источникам.
Ранее сообщалось, что парад будет включать три этапа: прохождение пеших парадных расчётов, демонстрацию военной техники и пролет авиации.
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