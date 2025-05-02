В одном из частных детских садов Кызылординской области произошёл тревожный инцидент — 1,5-летнюю девочку 25 раз укусил другой ребёнок. Всё случилось в момент, когда помощник воспитателя временно покинул группу, оставив малышей без присмотра, передаёт BaigeNews.kz.

Особое возмущение родителей вызвал не только сам факт нападения, но и поведение администрации учреждения — ребёнку не оказали своевременную медицинскую помощь, а семья узнала о произошедшем не сразу.

"На основании заявления родителей в отношении воспитателя детского сада приняты меры по факту необеспечения безопасности несовершеннолетнего лица", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области.

В ведомстве также отметили, что направили соответствующее представление в областное управление образования и проводят профилактическую работу.

В свою очередь, Управление образования Кызылординской области также отреагировало:

"В связи с ситуацией в частном детском саду "Раяна" на 50 мест Шиелийского района, отделом образования Шиелийского района проводится работа по изучению ситуации. Итоги изучения будут сообщены дополнительно. Доводим до вашего сведения, что данная ситуация находится на строгом контроле Управления образования Кызылординской области".

Родители пострадавшего ребёнка настаивают на усилении контроля за частными дошкольными учреждениями и привлечении к ответственности тех, кто допустил халатность.

Ранее воспитательницу детсада в Жезказгане осудили за избиение ребенка.