Полураздетого и босоногого россиянина по следам искали в Костанае

Полицейские рассказали, как искали 62-летнего гражданина России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

К стражам порядка обратились родственники иностранца и пояснили, что после семейного конфликта мужчина вышел на улицу в полураздетом виде и направился в неизвестном направлении.

"Обследовав район, мы не нашли гражданина. На улице минусовая температура, в чужом городе и без одежды, человек мог замерзнуть. Поэтому мы приложили максимально усилий, чтобы найти его. Примерно через час от дежурной части поступила заявка, что неизвестный мужчина постучался в один из домов частного сектора, в районе реки Тобол. Приметы подходили под описание пропавшего иностранца", – рассказал сотрудник полиции Мурат Иманбаев.

На месте полицейские заметили следы от босых ног и шли по ним, пока они не привели к одному из домов. Мужчина был внутри, он сильно переохладился.

Правоохранители оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. После осмотра врачей, мужчину доставили к родственникам.