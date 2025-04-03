В Кокшетау 2 апреля был задержан 22-летний мужчина, который в состоянии наркотического опьянения бегал по улицам города в полуобнаженном виде. Этот инцидент, вызвавший обеспокоенность среди горожан, был зафиксирован на видео, которое вскоре распространилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина вел себя агрессивно и не мог дать отчет своим действиям. Свидетели сообщают, что он выглядел испуганным, что только усилило тревогу среди прохожих.

После того как видео стало популярным, полиция оперативно начала поисковые мероприятия. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, патрульная служба в течение 10 минут установила личность нарушителя и доставила его в отделение для разбирательства.

Как выяснилось, мужчина находился под воздействием наркотиков, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен административный протокол за нарушение общественного порядка, и городской суд Кокшетау назначил арест на 10 суток.

Ранеем ужчина в крови устроил хаос в школе Кокшетау.