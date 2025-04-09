Полуголый мужчина устроил перфоманс перед зданием прокуратуры в Актау
В Актау задержан мужчина, нарушивший общественный порядок у здания прокуратуры.
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В Актау ночью был задержан мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил необычный перфоманс перед зданием областной прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.
По данным полиции, инцидент произошел около полуночи, когда мужчина, не имея верхней одежды и с приспущенными до колен штанами, передвигался по проезжей части прямо перед зданием прокуратуры.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нарушителя. На мужчину был составлен административный протокол по статьям 440 (мелкое хулиганство) и 615 (появление в общественных местах в нетрезвом виде) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок и об ответственности за правонарушения, совершённые в состоянии алкогольного опьянения.
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