В Актау ночью был задержан мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил необычный перфоманс перед зданием областной прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

По данным полиции, инцидент произошел около полуночи, когда мужчина, не имея верхней одежды и с приспущенными до колен штанами, передвигался по проезжей части прямо перед зданием прокуратуры.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нарушителя. На мужчину был составлен административный протокол по статьям 440 (мелкое хулиганство) и 615 (появление в общественных местах в нетрезвом виде) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок и об ответственности за правонарушения, совершённые в состоянии алкогольного опьянения.