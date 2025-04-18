Полуголый мужчина бился головой о столб в центре Петропавловска
В Петропавловске госпитализирован мужчина с признаками самоагрессии.
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В центре Петропавловска вечером 16 апреля произошёл тревожный инцидент — полуголый мужчина с телесными повреждениями вел себя агрессивно и неадекватно. Он бился головой об столб и падал на землю, чем шокировал проходивших мимо подростков. Свидетели сразу же обратились в полицию, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл около 19:30 на пересечении улиц Жамбыла и Чайковского. Патрульные оперативно прибыли на место и задержали 33-летнего мужчину. Он был без верхней одежды и с видимыми следами повреждений.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу. По данным медиков, его состояние было крайне тяжёлым, наблюдалось сильное психомоторное возбуждение. Автор публикации из соцсетей пишет, что оно могло быть вызвано употреблением неизвестного вещества, предположительно — синтетического наркотика.
Мужчину ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В Департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Ранее полуголый наркоман бегал по Кокшетау.
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