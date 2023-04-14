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скриншот видео Сегодня, 10:55
208
Сегодня, 10:55
208
Фото: скриншот видео

Полуголый малыш сбежал из детского сада в Караганде

Видео с раздетым мальчиком, гуляющим босиком и без штанишек на улице, сняли в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

В один из местных новостных пабликов ролик прислали очевидцы. Подпись гласит: "Ребёнок без присмотра и босиком гуляет на территории садика…".

Как уточнили в отделе образования, инцидент произошёл в частном детском саду "Ақ бала". В учреждении планируют провести служебное расследование, чтобы выяснить, как ребёнок оказался на улице в полном одиночестве, да ещё и раздетым.

 
 
 
 
 
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Публикация от ИНДА ✨ КРГ ✨ КАРАГАНДА ✨ (@in_da_krg)

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Сегодня, 10:55
208
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