Полуголый малыш сбежал из детского сада в Караганде

Фото: скриншот видео

Видео с раздетым мальчиком, гуляющим босиком и без штанишек на улице, сняли в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

В один из местных новостных пабликов ролик прислали очевидцы. Подпись гласит: "Ребёнок без присмотра и босиком гуляет на территории садика…".

Как уточнили в отделе образования, инцидент произошёл в частном детском саду "Ақ бала". В учреждении планируют провести служебное расследование, чтобы выяснить, как ребёнок оказался на улице в полном одиночестве, да ещё и раздетым.