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  • Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов
t.me/nkorganbekova Сегодня, 13:55
234
Сегодня, 13:55
234
Фото: t.me/nkorganbekova

Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов

В этом году выборы в мажилис и маслихаты отличаются активностью не только кандидатов, но и избирателей, которые решили не отставать в креативности, передаёт BaigeNews.kz

На одном из избирательных участков Астаны молодые люди пришли с голым торсом. Без каких-либо эксцессов они проголосовали и ушли. Вот только вопросы к ним остались: "Не холодно было?".

А вот другие жители столицы оделись буквально с ног до головы. Если быть точнее они пришли в костюмах персонажей популярного комикса "Черепашки ниндзя". Избирательный участок находится в школе, и, видимо, одному из педагогов такой наряд пришёлся не по душе. Она отчитала "черепашек", но препятствовать их голосованию не стала. 

Другой астанчанин переплюнул всех - он пришёл на свой участок с огромным диваном на перевес и в домашних тапочках. Пользователи Сети расшифровали послание загадочного избирателя и прозвали его диванным экспертом.

Когда мы думали, что нас уже ничем не удивить, на избирательный участок пришёл ...робот. Это популярный в TikTok искусственный интеллект по имени Бакош. В отличие от вышеназванных мужчин, робот не голосовал, потому что в Казахстане у роботов, к сожалению, ещё нет прав. Бакош просто ответил на вопросы журналистов и сказал, что ожидает честных выборов.

Ещё одна астанчанка решила, что её избирательный участок нуждается в силе святых. Она принесла горящий "адраспан", чтобы дымом от него "очистить" территорию. Видимо, от злых духов или нечестных на руку кандадитов в депутаты. 

 
 
 
 
 
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A post shared by АСТАНА | СХОДИМ | NURSULTAN (@v_astane_official)

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#выборы #робот
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:55
234
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