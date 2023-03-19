Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов

Фото: t.me/nkorganbekova

В этом году выборы в мажилис и маслихаты отличаются активностью не только кандидатов, но и избирателей, которые решили не отставать в креативности, передаёт BaigeNews.kz.

На одном из избирательных участков Астаны молодые люди пришли с голым торсом. Без каких-либо эксцессов они проголосовали и ушли. Вот только вопросы к ним остались: "Не холодно было?".

А вот другие жители столицы оделись буквально с ног до головы. Если быть точнее они пришли в костюмах персонажей популярного комикса "Черепашки ниндзя". Избирательный участок находится в школе, и, видимо, одному из педагогов такой наряд пришёлся не по душе. Она отчитала "черепашек", но препятствовать их голосованию не стала.

Другой астанчанин переплюнул всех - он пришёл на свой участок с огромным диваном на перевес и в домашних тапочках. Пользователи Сети расшифровали послание загадочного избирателя и прозвали его диванным экспертом.

Когда мы думали, что нас уже ничем не удивить, на избирательный участок пришёл ...робот. Это популярный в TikTok искусственный интеллект по имени Бакош. В отличие от вышеназванных мужчин, робот не голосовал, потому что в Казахстане у роботов, к сожалению, ещё нет прав. Бакош просто ответил на вопросы журналистов и сказал, что ожидает честных выборов.

Ещё одна астанчанка решила, что её избирательный участок нуждается в силе святых. Она принесла горящий "адраспан", чтобы дымом от него "очистить" территорию. Видимо, от злых духов или нечестных на руку кандадитов в депутаты.