Получивший травму головы солдат Ербаян Мухтар будет лечиться в Турции

Прикованный к посетили солдат Ербаян Мухтар вскоре вылетит на лечение за границу. В последний момент его родственники поменяли выбор клиники и страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

После выписки домой длительное время Ербаян Мухтар был в коме. Средства на его уход и лечение за границей собирал весь Казахстан. После резонанса в СМИ помочь с восстановлением и транспортировкой вызвалась министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Сегодня родственники поделились новостью о дате вылета:

"Даст Бог, завтра Ербаян должен вылететь за границу. Борт готов. Принимающая клиника тоже готова. Идут последние штрихи подготовки. Пожелайте нашему Ербаяну удачи. Пусть все сложится", - сказали они.

Ранее родители говорили, что хотят лечить сына в Германии. Однако в последний момент немецкая сторона отказалась, поэтому выбор пал на Турцию.

"Немцы очень педантичные. Они хотят его в идеальном состоянии – только для нейрореабилитации. А он уже который месяц в лежачем состоянии. Естественно, у него есть побочки. Для того, чтобы их устранить, нужно много времени, но родители уже не хотят тянуть. Турция согласилась взять его в таком состоянии", - сообщила адвокат семьи Инга Иманбай.

Напомним, в 2023 году солдат-срочник из Астаны Ербаян Мухтар получил черепно-мозговую травму в воинской части Национальной гвардии в Алматы. Военные объяснили это несчастным случаем - падением в туалете. Родственники не поверили. По статье "неуставные отношения" начато следствие. После получения результатов экспертизы адвокаты хотят добавить в дело статьи "о нанесении тяжких телесных повреждениях", "вымогательстве" и "пытках".