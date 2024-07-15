Получивший пожизненный срок за убийство Миланы Давыдовой порезал себя в здании суда в Павлодаре

В Павлодаре вынесли приговор убийцам семилетней Милана Давыдовой. Житель села Бескауга Аскар Абельдинов, которому назначили пожизненное лишение свободы, порезал себе руку прямо в зале суда. С ним на скамье подсудимых была Татьяна Давыдова – мать девочки. Женщине предстоит провести в колонии 20 лет. В ходе прений подсудимые всячески перекладывали ответственность друг на друга, не признавая свою причастность к расправе над ребёнком, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Прения сторон в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области состоялись 15 июля, спустя более месяца тишины. Ранее была назначена дополнительная экспертиза, результаты которой и ждали.

На заседании адвокат Татьяны Давыдовой озвучил её новые показания. Женщина написала их на листке и попросила просто зачитать, указывая, что свою дочь она не убивала.

"Со школы пришли дети, я ему (Абельдинову - Прим.авт.) сказала уходить. Мы вышли в коридор дальше допивать спиртной напиток. Я сказала детям: "раздевайтесь, покушайте сами". Потом мы допили спиртное, дети вышли и сказали: "пойдём гулять", он вышел вместе с ними. Я сказала: "Не бегайте туда-сюда, я буду отдыхать". Когда проснулась, вышла кричать детей. Пришёл Рома, Марина. Я спросила: где Милана, на что он (Рома – Прим. авт.) ответил: "не знаю". Я сказала: "иди позови". Он сказал: "не хочу". Потом я ещё раз спросила, где он её видел, он сказал: "возле Аскара ходила", - зачитал обращение Татьяны Давыдовой её адвокат в суде.

В одних из показаний Абельдинова, данных в период следствия, было указано, что он сам задушил Милану в сарае. Сегодня именно эту версию сторона защиты Давыдовой потребовала проверить, назначив ещё одну экспертизу, но суд отказал. После всё же приступили к прениям сторон.

Прокурор Елена Корнева указала, что убийство семилетней Миланы никого не оставило равнодушным. Многие приехали в село Бескауга в день пропажи девочки, чтобы отправиться на поиски ребёнка. И следствием достоверно установлено, что девочка забежала домой в момент, когда Татьяна Давыдова и Абельдинов занимались сексом. Милана стала кричать, что обо всём увиденном скажет отцу. Такие слова разозлили мать, она догнала дочь и ударила. Ребёнок потерял сознание, и любовники приняли решение убить её. В итоге над Миланой склонился Абельдинов и ремнём перетянул ей горло.

"Мать Миланы изначально инсценировала безвестное исчезновение дочери, отвлекая сотни людей, волонтёров на поиски ребёнка. Да и в судебном заседании, где доказательство её вины, как и соучастника Абельдинова налицо, оба вновь пытаются ввести в заблуждение суд, приводя доводы о применении к ним недозволенных методов воздействия, выдумав изначальную версию о том, что девочка вышла из дома погулять и не вернулась. В сегодняшнем заседании мы опять убедились в изменении позиции Давыдовой. Приходя к фактическим обстоятельствам дела, я хочу отметить, что судебное следствие проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и в главном судебном разбирательстве исследованы все обстоятельства дела", - заявила в ходе прений прокурор Елена Корнева.

Важным в деле по убийству Миланы стали показания подозреваемых, а после подсудимых. Меняли они их часто, и порой, довольно кардинально. Но прокурор отметила, что картину произошедшего в ноябре 2023 года всё же удалось восстановить. А изменения позиции - лишь способ уйти от ответственности.

"Анализируя показания Абельдинова прихожу к выводу, что он каждый раз в своих допросах сообщал об обстоятельствах произошедшего, дополнял события новыми фактами, которые в последующем согласовывались с другими доказательствами. В частности, согласно заключению экспертов комплексной судебно-биологической, молекулярно-генетической экспертизы следует, что на ремне, изъятом в ходе осмотра места происшествия - дома, где совершено убийство, на который показала Давыдова, как на орудие совершения убийства, имеются ДНК Давыдовой Миланы. Кроме того, под ногтевыми пластинами Абельдинова обнаружено ДНК Давыдовой Миланы. Также причастность Абельдинова в убийстве подтверждается свидетельскими показаниями непосредственного очевидца событий Давыдова Романа", - указала прокурор.

Показания брата Миланы легли в основу обвинения. Ребёнок пояснил, что видел, как мама ударила сестру, а потом сосед душил её. Защитник Абельдинова указал, что при просмотре допроса ребёнка на видео слышно, как прокурор предлагает мальчику быстрее закончить и пойти покупать игрушку. При этом, якобы, направляя на "нужные" ответы.

В ходе прений прокурор потребовала назначить Абельдинову пожизненный срок. Давыдову так наказать невозможно, поскольку она женщина. Прописано это в законе. Поэтому гособвинитель предложила 20 лет колонии.

Подсудимый настаивал, что вина его лишь в том, что он промолчал и помог избавиться от тела ребёнка. За это и стоит его судить, но никак не за убийство.

"Сколько себя помню, я всегда сидел за кражи. Меня считают рецидивистом. Сами подумайте, как я мог оставить орудие преступления на месте убийства. Следствию тоже доказывал. Тогда бы я уничтожил ремень. Татьяна Давыдова в ходе досудебного расследования говорила, что у меня были нехорошие отношения с Миланой. Это неправда. Дети постоянно были у меня, также я их кормил, обед, ужин, они знали, что я один. Они всегда заходили", - высказался в прениях подсудимый Абельдинов.

В суде огласили приговор обвиняемым. Служитель Фемиды посчитал, что вина их полностью доказана и назначил пожизненное лишение свободы Абельдинову и 20 лет заключения матери Миланы.

Оглашение приговора прошло спокойно. Когда же судья завершил заседание, вывести Абельдинова из зала оказалось не просто. Мужчина неизвестным предметом порезал себе руку. При этом он назвал свое наказание беспределом.

На место вызвали неотложку. В сопровождении конвоя Абельдинова отправили в больницу.