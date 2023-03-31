Получивший ножевое ранение аким пришел в сознание в Жамбылской области

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В Жамбылской области пришел в сознание сельский аким, на которого с ножом напал пьяный односельчанин. Дебошир ранил чиновника в живот, и тот почти неделю провел в реанимации. Врачи пока с осторожностью комментируют его состояние, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Пострадавший поступил в больницу с проникающей колото-резаной раной брюшной полости, с повреждением поджелудочной железы. Геморрагический шок I степени. В срочном порядке была сделана операция. На сегодня состояние больного относительно удовлетворительное", - прокомментировал заведующий отделением Меркенской районной больницы Алмас Парманкулов.

Все произошло в фойе сельского акимата. Нападавший пронес туда нож и набросился на главу округа Ойтал. 46-летний чиновник почти неделю был в крайне тяжелом состоянии. Самого нападавшего задержали в тот же день. Местный житель в момент нападения был под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков.

Почему он кинулся с ножом на сельского главу, пока не разглашают. Единственное, уточнили в полиции, 42-летний задержанный 10 лет назад состоял на учете с диагнозом "шизофрения".