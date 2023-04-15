Получившим повестку в армию россиянам запретили выезд из страны

Фото: сайт Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе учёта россиян призывного возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Закон вступает в силу с момента подписания.

Согласно закону, повестки в армию теперь будут приходить не только в бумажном, но и в электронном виде. При этом повестка будет считаться врученной с момента её размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Это касается всех военнообязанных, а не только срочников.

С того дня, когда повестка в соответствии с законом считается врученной, военнообязанному будет запрещён выезд из страны.

Если военнообязанный не получил повестку в письменном или в электронном виде, она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток. Создание такого реестра предусмотрено законом. После этого в течение суток в личный кабинет на "Госуслугах" направят предупреждение о том, что в случае неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении него начнут действовать обеспечительные меры. Среди них: запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на регистрацию транспортного средства и управление им, на получение кредита.