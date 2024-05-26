Получившие квартиры после паводка не забирают своих животных из костанайского приюта

Животные, которых зооволонтеры спасли во время паводка, начали возвращаться к своим хозяевам. Но не все, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Сейчас, как отмечают представители приюта, у них забрали уже больше 70 собак. Но большая часть все еще находится в приюте. Ведь некоторые семьи жилья своего лишились, поэтому пока и забирать их некуда, а те, кто получил новые квартиры, забирать животных не будут.

При этом, как отмечают в приюте, у них сейчас большие сложности не с собаками, а кошками.

"Котеек осталось невероятное количество 35-40. Собак сложно подсчитать все перемешались за это время и с нашими собаками, наши постояльцы, но повторяюсь, здесь за территорией и те, кого спасли после потопа", — говорит руководитель приюта Александра Лебединская.

В общем сейчас на территории проживает больше 150 собак. Причем разных возрастов. Есть совсем маленькие, это как их называют зооволонтеры, уже "послепотопные" щенки. Их мам спасли во время паводка и сейчас они ищут себе семьи. С ними пока сложно, потому что они требует очень много внимания.

"Основные силы сейчас — это содержать от это невероятное количество которое есть здесь и сейчас, потому что рук и сил не хватает у нас дети все болели, то есть щенки, кололи каждого, а это на каждого полтора-два часа, чтобы уколоть всех", — рассказывает руководитель приюта.

"Все-таки помощи сотни раз меньше, чем было в пиковые дни. Но это ожидаемо, ажиотаж прошел, а животные с нами остались", — делится Александра Лебединская.

Сухого корма, отмечают зооволонтеры, пока достаточно. Но запаса на будущие месяцы пока нет. Большая сложность с кормами для кошек. А еще приют ждет начала облагораживания своей территории. Александра Лебединская отметила, что глава областного центра обещал помочь им избавиться от грязи, которая всегда возникает внутри приюта во время дождя, с помощью брусчатки. Ее снимают сейчас на улицах областного центра.