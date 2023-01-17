Получить ряд услуг Отбасы банка можно с помощью eGov QR

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Расширена сфера применения eGov QR в мобильном приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АО "НИТ", появилась возможность авторизоваться и подписывать услуги с помощью QR кода на портале elicense.kz для физических лиц. Также с помощью eGov QR можно подписать согласие на сбор и обработку данных при подаче заявки на субсидирование аренды на портале otbasybank.kz и подписать документы при внешних переводных операциях на платформе enpf-otbasy.kz.

При этом на компьютере, с которого будет сканироваться QR-код, нет необходимости устанавливать NCALayer. Существующие механизмы ЭЦП-подписи с использованием NCALayer также доступны для пользователей Е-лицензирование.

"Альтернативный метод входа и подписания удобен тем, что не требует ввода ключей ЭЦП и позволяет сэкономить время граждан", - отметил глава АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

В будущем клиенты Отбасы банка с помощью eGov QR смогут подписывать свыше 40 документов, сообщила заместитель председателя правления финучреждения Эльмира Распекова.

Ссылка на подробную видеоинструкцию здесь.

Сегодня в eGov Mobile доступны 676 госуслуг, из которых 202 услуги и сервисов портала eGov.kz, 474 услуги для физических лиц портала e-license. Ежемесячно им активно пользуются порядка 2,4 миллиона казахстанцев и оказывается порядка 50 тысяч государственных услуг в месяц.