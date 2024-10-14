Получить место в общежитии теперь можно через мобильный телефон

Теперь казахстанские студенты могут получить место в общежитии, используя мобильный телефон, передаёт BaigeNews.kz. Министр просвещения приказом от 7 октября 2024 года внес изменения и дополнения в правила распределения мест в общежитиях организаций образования.

Согласно новым правилам, размещение в студенческих общежитиях будет бесплатным, и все, что нужно сделать, – это подать заявление любым удобным способом: в учебных заведениях; на веб-портале электронного правительства (egov.kz); с помощью мобильного телефона, зарегистрированного на портале электронного правительства.

Для подачи заявления потребуется, чтобы номер телефона был зарегистрирован на портале, и нужно будет согласиться на обработку персональных данных.

Правила дополнены пунктом о том, что оказание государственной услуги осуществляется проактивным способом и включает в себя отправку автоматических уведомлений с запросом на оказание госуслуги по предоставлению общежития обучающимся в колледжах; получение согласия на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений.

Срок ожидания ответа от услугополучателя составляет 24 часа с момента получения запроса.

В приказе уточняется, что места в общежитиях будут распределяться среди студентов, которые в них нуждаются. Приоритет будет отдаваться тем, кто попадает в определенные категории, такие как сироты, люди с инвалидностью и студенты из многодетных семей.

К слову, место в общежитии также может быть предоставлено обучающимся из числа учащихся старших курсов, имеющих высокие результаты в учебной, научной и общественной работе, а также иным обучающимся организации.