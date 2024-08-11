  • 11 Августа, 15:05
  • BAIGENEWS

Получил ожоги и остался без авто: мужчина попытался самостоятельно потушить грузовик с сеном

Сегодня, 13:51
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51
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Фото: МЧС РК

В Сайрамском районе Туркестанской области произошло возгорание грузового автомобиля с сеном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Из-за попытки потушить пожар самостоятельно было упущено драгоценное время, счет которого шел на секунды. Сообщение поступило только тогда, когда жители окончательно убедились, что не могут справиться с огнём. Огнеборцы оперативно прибыли на место вызова и  ликвидировали пожар", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара водитель получил ожоги рук, а автомобиль был полностью уничтожен огнём.

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