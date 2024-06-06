Получателя почтовой посылки арестовали в Алматы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алматы на таможенном посту "Жетісу" была обнаружена почтовая посылка из Таиланда с жидкостью специфического запаха, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

"Согласно заключению эксперта, вещество внутри посылки оказалось наркотическим средством – экстратом каннабиса (гашишным маслом) весом 29,25 грамма и считается крупным размером. После получения данной посылки получатель был задержан и судом в отношении него санкционирован арест сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится Департаментом экономических расследований по городу Алматы.