Полторы тысячи казахстанцев находятся в международном розыске
Прокуратура продолжает работу по возвращению граждан Казахстана.
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В Казахстане в международном розыске находятся порядка полутора тысяч граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz. Ведется активная работа по их поиску и установлению местонахождения, а как только информация подтверждается, инициируется процедура экстрадиции.
Отметим, процесс экстрадиции - это небыстрое и сложное дело, которое зависит от законодательства страны, где скрывается подозреваемый. Когда к органам прокуратуры поступает информация о местонахождении, они проверяют документы на соответствие международным стандартам и отправляют запрос в государство, где предположительно находится розыскиваемый.
Важно отметить, что экстрадиция возможна даже с государствами, с которыми Казахстан не заключал официальных соглашений. Например, в Германии применяется принцип взаимности, а также используются международные конвенции и общепринятые принципы международного права.
Что касается стоимости экстрадиции, то точную сумму назвать сложно, так как она зависит от множества факторов: от удалённости страны, условий транспортировки и необходимости привлечения юристов или консультантов. Однако все расходы, понесённые в процессе доставки, в дальнейшем взыскиваются с экстрадированного лица в установленном порядке.
На данный момент прокуратура продолжает работу по возвращению граждан Казахстана, находящихся в международном розыске, на родину.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане ищут мальчика, пропавшего при загадочных обстоятельствах.
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