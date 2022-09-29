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  • Полтора миллиона казахстанцев пользуются приложением "Е-Salyq Azamat"
СЦК Сегодня, 16:21
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Фото: СЦК

Полтора миллиона казахстанцев пользуются приложением "Е-Salyq Azamat"

На сегодня полтора миллиона граждан являются пользователями мобильного  приложения  "Е-Salyq Azamat". Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Приложение создано для удобства оплаты налогов на собственность (налоги на имущество, землю и транспорт).

"С помощью "Е-Salyq Azamat" в рамках всеобщего декларирования представлено порядка 580 тысяч деклараций или 44%, оплачено более 200 миллионов тенге налогов и платежей. Планируются доработки в подаче жалобы за невыдачу чеков и отказ в приеме банковской карты (акция "Гражданский контроль – требуй чек"); в просмотре лицевых счетов; предоставлении пассажирской таможенной декларации", - сказал Ержан Биржанов. 

Кроме того, по словам вице-министра, мобильным приложением "E-Salyq Вusiness" для индивидуальных предпринимателей пользуются 439 тысяч ИП. 

"В приложении реализован упрощенный порядок регистрации в качестве ИП, выбор или смена налогового режима, выдача чека без применения ККМ и оплаты услуг операторов фискальных данных, а также получение различных справок", - подчеркнул он.  

Планируются доработки в создании сервиса предварительного заполнения упрощенной декларации (форма 910), и в интеграции с интернет-платформами по услугам такси и доставки, отметил Ержан Биржанов. 






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#налоги #Министерство финансов
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 16:21
125
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