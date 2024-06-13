Полтонны заражённых томатов из России уничтожат в ЗКО

В ЗКО уничтожат заражённые томаты из России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госинспекции в АПК МСХ РК.

В полтонне томатов, поступивших из России, выявлен вирус коричневой морщинистости плодов.

По данному факту составлен административный протокол. Суд наложил штраф, продукция подлежит уничтожению.