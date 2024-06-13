Полтонны заражённых томатов из России уничтожат в ЗКО
Сегодня, 04:33
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Сегодня, 04:33Сегодня, 04:33
95Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В ЗКО уничтожат заражённые томаты из России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госинспекции в АПК МСХ РК.
В полтонне томатов, поступивших из России, выявлен вирус коричневой морщинистости плодов.
По данному факту составлен административный протокол. Суд наложил штраф, продукция подлежит уничтожению.
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