В Туркестане более 50 человек, включая детей и беременных женщин, пострадали от отравления после поедания суши из популярного ресторана. 22 человека, в том числе дети, находятся под пристальным наблюдением врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Как выяснила полиция, все пострадавшие заказали еду из одного и того же места. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Шахноза Нарзуллаева, местная жительница, рассказала:

"Мои дети заказали суши домой. После того, как поели, всех стало тошнить. Двух детей, школьниц, и мою беременную дочь забрали на скорой в больницу. Сейчас немного лучше".

Инцидент произошел накануне во время ауызашара. Все пострадавшие заказывали еду в одном и том же суши-баре, который работает исключительно на доставку и пользуется популярностью среди горожан.

Вкус еды был хорош, но спустя несколько часов у людей начались характерные симптомы отравления. Всего в больницу через скорую помощь было доставлено 55 человек, среди которых 12 детей и несколько беременных женщин.

Сейчас заведение закрыто, а дверь опечатана. Полиция начала расследование по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов" и назначила экспертизу.