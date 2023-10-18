Полсотни таможенников уволили за "близкие связи" с Камчы Кольбаевым
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Около 50 таможенников сняты с должностей из-за связей с кримавторитетом Камчы Кольбаевым и бывшим замглавы ГТС Райымбеком Матраимовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ru.sputnik.kg.
По информации пресс-центра Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, в ходе проводимых плановых мероприятий по выявлению связей вора в законе Камчы Асанбека (Кольбаева) были установлены отдельные должностные лица в таможенной службе Кыргызстана, которые нарушили внутриведомственные приказы.
Около 50 сотрудников Таможенной службы, имевших "близкие связи" с кримавторитетом Камчыбеком Асанбеком (Камчы Кольбаевым), уволены.
"ГКНБ продолжит выявлять и пресекать деятельность недобросовестных сотрудников в государственных органах и ведомствах. Устанавливаются и другие сотрудники, причастные к вышеуказанным нарушениям", — сообщили в ведомстве.