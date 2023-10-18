Полсотни таможенников уволили за "близкие связи" с Камчы Кольбаевым

Около 50 таможенников сняты с должностей из-за связей с кримавторитетом Камчы Кольбаевым и бывшим замглавы ГТС Райымбеком Матраимовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ru.sputnik.kg.

По информации пресс-центра Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, в ходе проводимых плановых мероприятий по выявлению связей вора в законе Камчы Асанбека (Кольбаева) были установлены отдельные должностные лица в таможенной службе Кыргызстана, которые нарушили внутриведомственные приказы.

Около 50 сотрудников Таможенной службы, имевших "близкие связи" с кримавторитетом Камчыбеком Асанбеком (Камчы Кольбаевым), уволены.