Полсотни пьяных водителей задержала полиция на дорогах Алматы

За неделю проведения ОПМ "Правопорядок" полиция Алматы задержала на дорогах Алматы порядка 50 пьяных водителей передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

– Только за неделю ОПМ на дорогах мегаполиса выявлен 131 факт управления автотранспортом без государственных регистрационных номерных знаков, 11 – управление ТС с подложным госномером, 30 фактов выезда на полосу встречного движения, 519 фактов нарушения ПДД пешеходами, 132 факта нарушения правил перевозки пассажиров, 385 – нарушение правил маневрирования, 281– создание аварийной ситуации и др. Кроме того, на задержаны 46 пьяных водителей и 11 водителей, управлявших авто, лишенных такого права, – сообщил заместитель командира специального батальона УМПС Альжан Кенжебаев.

Один из злостных нарушителей – водитель автомашин Kia. Молодая женщина ранее была лишена судом права управления ТС за езду в нетрезвом состоянии. Авто водворено на специализированную штрафную стоянку, а в отношении автолюбительницы составлен административный протокол.

В настоящее время МВД РК проводит профилактическое мероприятие "Правопорядок". До конца ноября полиция переведена на усиленный режим работы. Полиция работает по принципу "нулевой терпимости" к любым мелким правонарушениям.

К ним относятся распитие алкоголя, появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и прочее. Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей. Наряды обходят дачные массивы, строительные объекты, рынки, крестьянские хозяйства, съемные квартиры.