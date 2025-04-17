Полсотни человек тушат крупный пожар близ Аксу
Тушение осложняется отсутствием проезда для пожарных машин к месту возгорания – острову.
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Крупный пожар тушат близ города Аксу Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Сообщается, что произошло возгорание сухостоя, было установлено три очага возгорания. Как сообщают в соцсетях, пожар виден из Павлодара.
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Тушение осложняется отсутствием проезда для пожарных машин к месту возгорания – острову.
"Были использованы плавсредства. Осуществляется пешее тушение. Всего задействовано 55 человек и восемь единиц техники. Также производится разведка с помощью БПЛА. Благодаря слаженным и эффективным действиям огнеборцев и других задействованных служб не допущено распространение огня на лесной фонд. Угрозы населенным пунктам нет", – отметили в ДЧС.
Возгорание локализовано предварительно на площади 45 гектаров. Продолжается ликвидация пожара.
О том, почему павлодарские лесхозы в этом году плохо подготовились к пожароопасному периоду, читайте в материале BaigeNews.kz.
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