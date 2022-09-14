Польский кондитерский завод запустит производство в Казахстане

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Один из крупнейших польских кондитерских заводов Stokson планирует запустить производство в Казахстане. Об этом руководители польской компании рассказали на встрече с председателем Комитета по инвестициям МИД РК Ардаком Зебешевым и председателем правления нацкомпании KAZAKH INVEST Меиржаном Юсуповым, передаёт BaigeNews.kz.

Предполагается, что проект стоимостью 5 млн евро будет реализован в Нур-Султане. Предприятие создаст более 100 рабочих мест. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, и также охватит соседние страны. Срок реализации проекта – 2023 год.

Учредители компании Stokson Генрик Стоклоса и Матеуш Стоклоса считают, что открытие производственного комплекса в Казахстане положительно скажется на экономике Казахстана, а также сыграет важную роль в расширении представительства компании на мировых рынках, так как это первый инвестиционный проект компании.

Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев заявил, что вне зависимости от суммы инвестиций Казахстан всегда рад всем инвесторам, приходящим в Казахстан, а также заверил, что Комитет по инвестициям и KAZAKH INVEST готовы оказать полную поддержку компании в Казахстане.

Stokson - один из крупнейших польских заводов по производству кондитерских изделий. В течение 30 лет компания поставляет продукцию на внутренний рынок, а также экспортирует в более чем 40 стран мира. Компания использует автоматизированное высокотехнологичное производственное оборудование.