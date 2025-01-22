Польский боксёр зверски убит в Бельгии
Сегодня, 14:51
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Сегодня, 14:51Сегодня, 14:51
166Фото: Global Look Press
Бельгийская прокуратура расследует жестокое убийство бывшего польского боксера 33-летнего Бартоша Лапиньского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Его тело было найдено в пригороде Глабе, погребённое на глубине более метра.
В декабре 2024 года Лапиньский пропал без вести. Как выяснили бельгийские следователи, преступники убили его, а затем закопали тело в поле на юге Бельгии. Прокуратура уже выдала ордер на арест трёх человек, подозреваемых в преступлении. Следователи пока не раскрыли подробностей о мотивах убийства и личности подозреваемых.
Бартош Лапиньский, несмотря на своё яркое спортивное прошлое, в последние годы боролся с наркозависимостью и фактически был бездомным.