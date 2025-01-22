Бельгийская прокуратура расследует жестокое убийство бывшего польского боксера 33-летнего Бартоша Лапиньского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Его тело было найдено в пригороде Глабе, погребённое на глубине более метра.

В декабре 2024 года Лапиньский пропал без вести. Как выяснили бельгийские следователи, преступники убили его, а затем закопали тело в поле на юге Бельгии. Прокуратура уже выдала ордер на арест трёх человек, подозреваемых в преступлении. Следователи пока не раскрыли подробностей о мотивах убийства и личности подозреваемых.

Бартош Лапиньский, несмотря на своё яркое спортивное прошлое, в последние годы боролся с наркозависимостью и фактически был бездомным.





