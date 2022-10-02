Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Фото: witter.com/StZaryn

Представитель польских спецслужб, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Зарин в Twitter сообщил о завершении строительства стены на границе с Республикой Беларусь, передаёт BaigeNews.kz.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Сегодня польская граница лучше всего защищена в Европе", — написал Станислав Зарин.

Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022

Ранее СМИ сообщали, что стену высотой 5,5 метра на границе между Польшей и Республикой Беларусь начали возводить 25 января.

Для возведения барьера использовали 49 тысяч тонн стали, а в забор на границе внедрили 2,5 тысячи камер наблюдения.

Стоимость строительства отценивалась в сумму около 160 миллионов долларов США. Известно, что деньги были выделены из бюджета Польши.