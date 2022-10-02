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  • Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией
witter.com/StZaryn Сегодня, 12:53
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Фото: witter.com/StZaryn

Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Представитель польских спецслужб, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Зарин в Twitter сообщил о завершении строительства стены на границе с Республикой Беларусь, передаёт BaigeNews.kz.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Сегодня польская граница лучше всего защищена в Европе", — написал Станислав Зарин.

Ранее СМИ сообщали, что стену высотой 5,5 метра на границе между Польшей и Республикой Беларусь начали возводить 25 января. 

Для возведения барьера использовали 49 тысяч тонн стали, а в забор на границе внедрили 2,5 тысячи камер наблюдения.

Стоимость строительства отценивалась в сумму около 160 миллионов долларов США. Известно, что деньги были выделены из бюджета Польши.

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#мировые новости
Журналист
Сегодня, 12:53
126
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