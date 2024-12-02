Положила пятимесячную дочь на снег: нерадивую мать выявили благодаря видео
В семье проживают несколько подростков.
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В Нижнем Новгороде женщина подозревается в покушении на убийство своей малолетней дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Следственный комитет России.
"По версии следствия, в вечернее время 30 ноября 2024 года подозреваемая, находясь в квартире дома на улице Власенко Автозаводского района, вынесла свою пятимесячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребёнком, сняла видео. Девочка в настоящее время изъята и помещена в медицинское учреждение", – сообщает СК РФ.
Об этом инциденте стало известно из СМИ.
"В ходе мониторинга сети Интернет выявлено сообщение, в котором сообщается о том, что местная жительница причиняет вред малолетнему малышу, оставляет на улице без одежды, а после фиксирует свои действия на видео. В семье проживают несколько подростков", – сообщает прокуратура области.
Была организована проверка в отношении матери ребёнка. Возбуждено уголовное дело (покушение на убийство малолетнего). Ведётся следствие, устанавливаются обстоятельства преступления.
Сообщается, что прокуратура проверит условия проживания и воспитания детей.
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