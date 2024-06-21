Положения семи законов не соответствовали Конституции РК - Эльвира Азимова

Председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова на совместном заседании палат Парламента доложила о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщила глава Конституционного суда, в течение 2023 года в орган конституционного контроля поступили более пяти тысяч обращений граждан.

"Граждане обращались относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного Суда", - рассказала она.

При этом набольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного Суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах.