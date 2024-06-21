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Положения семи законов не соответствовали Конституции РК - Эльвира Азимова

Сегодня, 11:53
АВТОР
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bureau.kz Сегодня, 11:53
Сегодня, 11:53
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Фото: bureau.kz

Председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова на совместном заседании палат Парламента доложила о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщила глава Конституционного суда, в течение 2023 года в орган конституционного контроля поступили более пяти тысяч обращений граждан.

"Граждане обращались относительно проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного Суда", - рассказала она.   

При этом набольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного Суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах.

"В связи с несоблюдением конституционных норм положения семи законов и одного нормативного постановления Верховного Суда признаны не соответствующими Конституции. В настоящее время выявленные правовые противоречия устранены в двух законах и нормативном постановлении Верховного суда", - сообщила Эльвира Азимова.

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