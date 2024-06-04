Половодье завершилось во всех регионах Казахстана – Минводы
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Половодье завершилось во всех регионах Казахстана. Об этом сообщило министерство водных ресурсов и ирригации РК, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве рассказали о ситуации на водохранилищах страны. Так, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 87%. Все они работают в штатном режиме.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 99%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 89,8%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 87,8%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,5%. Все они работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 91%. Оба объекта работают в штатном режиме.
"Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности", – напомнили в министерстве.
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