Половодье завершилось во всех регионах Казахстана – Минводы

Половодье завершилось во всех регионах Казахстана. Об этом сообщило министерство водных ресурсов и ирригации РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве рассказали о ситуации на водохранилищах страны. Так, четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 87%. Все они работают в штатном режиме.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 99%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 89,8%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 87,8%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,5%. Все они работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 91%. Оба объекта работают в штатном режиме.

"Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности", – напомнили в министерстве.