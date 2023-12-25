Половина семей в Казахстане живут без центрального отопления

По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК удельный вес жилищного фонда с центральным отоплением к концу 2022 года составил лишь до 43,9%. С горячим водоснабжением ситуация аналогичная: доля жилищного фонда, подключенного к этой услуге, увеличилась с 36% до 37,7%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Два вида коммунальных услуг - обеспечение горячей водой и теплом – остаются болевыми точками в вопросе благоустройства жилых домов не только в сёлах и малых городах, но и в областных центрах.

По остальным видам коммунальных услуг общие цифры обеспеченности жилищного фонда выглядят оптимистичнее. Системами канализации оснащены 74% площади всех жилых помещений, холодная вода есть почти везде: 98,2%.

В прошлом году лишь 54,9% семей имели доступ к централизованному теплоснабжению. Усреднённая по городам и сёлам цифра далека от показателей для каждой из этих двух категорий. В первой группе тепло в квартирах от ТЭЦ или котельных было у 80,2% домохозяйств, во второй — только у 3,4%. Централизованное теплоснабжение в сельской местности — скорее исключение из правил. Один из таких примеров — село Средигорное в Восточно-Казахстанской области, где крупное фермерское хозяйство содержит котельную и обеспечивает жителей деревни теплом и горячим водоснабжением.

Из всех семей, живущих в аулах, только 1,5% могут похвастаться тем, что их дом подключён к системе горячего водоснабжения. В домах 73,8% сельских домохозяйств установлен бойлер, ТЭН или газовый котёл с функцией нагрева воды.

В городах лишь 65% домашних хозяйств подключены к системе. Сильно занижает этот показатель в крупных населённых пунктах частный сектор. Несмотря на расположение в городской черте, жители домов в пригороде нередко тоже живут как в доиндустриальную эпоху, без центрального отопления и горячей воды, и ходят с флягами к колонке.

Согласно данным выборочных исследований БНС АСПиР РК, проблема подключения к централизованному теплоснабжению чаще встречается в категории домохозяйств, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. Лишь 31,7% бедных семей живут в квартирах, подключённых к центральному отоплению, остальные 68,3% топят печь или имеют газовый котёл. Среди домашних хозяйств, чьи потребительские траты выше прожиточного минимума, показатель выше: 55,4% семей имеют централизованное отопление.