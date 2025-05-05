Во второй раз подряд Капшагайское водохранилище в Алматинской области достигло 100% наполнения. Сейчас в его чаше собрано около 18,5 млрд кубометров воды, что стало важной вехой для региона, передаёт BaigeNews.kz. Год назад такое наполнение случилось впервые за десятилетие - теперь рекорд повторён.

Это означает, что Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения будут полностью обеспечены водой, а аграрии региона могут спокойно планировать посевную и поливную кампании.

Водохранилище играет ключевую роль в регулировании стока реки Или. С начала года в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды — значительно больше, чем за аналогичный период 2024 года (2,9 млрд кубометров).

Как результат, уровень Балхаша вырос на 12 сантиметров, а его объём — на 2 млрд кубометров. Это важный экологический успех для озера, чьё обмеление в последние годы вызывало серьёзные опасения.