Полностью обеспечить Казахстан местной молочкой, птицей, овощами и фруктами планирует Минсельхоз

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Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай презентовал положительный опыт Северо-Казахстанской области по реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. За два года пилота в регионе реализовано 35 крупных агропредприятий. В связи с чем, в Министерстве обсуждается вопрос по масштабированию опыта СКО на другие регионы, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече принимали участие вице-премьер- министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбек Баталов и руководители крупнейших агропредприятий.

Пилотная программа финансирования инвестпроектов в СКО была нацелена на обеспечение занятости сельского населения, импортозамещение и обеспечение населения качественными и доступными социально значимыми продовольственными товарами (мясо птицы, молоко, овощи).

Как отметил вице-министр, в 2021 году акимату СКО было выделено 15 миллиардов тенге, а в 2022 году - 20 миллиардов тенге на пополнение уставного капитала СПК "Солтүстік" для льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере АПК. В результате реализации пилотной программы за два года реализовано 35 инвестиционных проектов: 21 МТФ, три птицефабрики, четыре овцефермы, один свинокомплекс, два тепличных комплекса, один проект по переработке масличных культур и три - по орошению.

"За два года по СКО построено 21 молочно-товарная ферма, тогда как до 2020 года в целом по стране ежегодно строились в среднем всего по 2-3 молочно-товарных ферм. Благодаря этому, порядка 584 тысяч тонн молока или 10,5 процентов всего молока по стране производит Северо-Казахстанская область. Из 584 тысяч тонн молока 208 тысяч тонн производят организованные хозяйства региона. Это почти 15 процентов от общего объёма республики, что является первым местом по стране. Что касается обработанного молока, то здесь СКО также является лидером, в текущем году произведено 169,3 тысяч тонн молочной продукции или 22,8% от всего объема по республике", - отметил вице-министр.

По его словам, в достижении таких показателей значительную роль оказала реализация пилотного проекта. Теперь министерство прорабатывает вопрос по тиражированию опыта СКО на другие регионы. Это позволит на 100% обеспечить внутренний рынок молочными продуктами, мясом птицы, сезонными овощами и фруктами, заявил вице-министр.