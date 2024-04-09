Полное затмение Солнца наблюдали миллионы людей в мире

8 апреля произошло полное солнечное затмение, которое могли увидеть жители Северной Америки, передаёт BaigeNews.kz.

Оно началось в 21:00 по московскому времени. Первыми это уникальное явление увидели жители и туристы в мексиканском городе Масатлан. Луна полностью закрыла Солнце и небо потемнело на целых четыре минуты, пишет Еuronews. Смотреть на небо в это время следовало с использованием специальных защитных очков, чтобы не повредить зрение.

Полное затмение Солнца также можно было увидеть в США и Канаде, с территории некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. Частные фазы были доступны для тех, кто находится в странах Северной и Южной Америки, Центральной Америки, и на западе Европы.

Следующее полное затмение состоится 12 августа 2026 года и охватит большие территории северного полушария.