Полное расписание V Всемирных игр кочевников в Астане
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Сегодня, 11:21Сегодня, 11:21
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8 сентября в Астане стартовали V Всемирные игры кочевников, которые продлятся до 13 сентября. Опубликовано полное расписание, передаёт BaigeNews.
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