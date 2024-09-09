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Полное расписание V Всемирных игр кочевников в Астане

Сегодня, 11:21
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Полное расписание V Всемирных игр кочевников в Астане Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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8 сентября в Астане стартовали V Всемирные игры кочевников, которые продлятся до 13 сентября. Опубликовано полное расписание, передаёт BaigeNews.

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