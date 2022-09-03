Полная перезагрузка: премьер-министр раздал поручения правительству

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал поручения по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Премьер-министр отметил, что по поручению Президента правительству предстоит перезагрузить практически все основные сферы государства и общества.

"По своему содержанию Послание народу является важнейшим шагом на пути масштабного процесса строительства Нового Справедливого Казахстана. В нынешних условиях от всех нас требуется принятие конкретных и слаженных действий", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что перед правительством поставлены задачи по повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественному и инклюзивному росту благосостояния граждан, предоставлению равных возможностей каждому, сохранению общественной безопасности и внутренней стабильности.

В этой связи глава правительства поручил министерству нацэкономики учесть озвученные Президентом направления по социально-экономическому развитию страны в проекте Экономической политики на среднесрочный период.

Алихан Смаилов также подчеркнул, что новый Налоговый кодекс должен стать ключевым инструментом реализации социально-экономической политики государства, позволяющим своевременно реагировать на вызовы текущих реалий.

"Дальнейшее совершенствование фискальной политики должно быть направлено на стимулирование деловой активности, повышение инвестиционной привлекательности, расширение налоговой базы и укрепление доходной части бюджета с установлением понятных, четких и прозрачных процедур налогового администрирования", – отметил премьер-министр.

Разработку нового Налогового кодекса, по словам главы правительства, необходимо провести совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и привлечением широкого круга экспертов, представителей бизнес-сообщества.

Алихан Смаилов напомнил, что по поручению Президента правительством проводится работа по реформированию бюджетного планирования.

"Глава государства поставил конкретные задачи по упрощению бюджетных процессов, закреплению предельных нормативов при планировании, внедрению системы управления рисками, повышению финансовой самостоятельности регионов. Данные меры позволят качественно повысить эффективность проводимой бюджетной политики и результативность государственных расходов", – отметил премьер-министр.

В этой связи министерствам национальной экономики и финансов поручено ускоренно проработать вопросы законодательного закрепления данных поручений с разработкой проекта нового Бюджетного кодекса.

Глава правительства подчеркнул, что одной из основных задач, озвученных в Послании, является проведение административной реформы госуправления. В рамках этой работы структурные преобразования должны быть направлены на обеспечение интересов граждан и достижение положительных сдвигов в экономике.

"Модель государственного управления должна продолжать развиваться на принципах "слышащего", эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства и служить ориентиром при реализации социально-экономических реформ", – сказал Алихан Смаилов.

Для реализации данной задачи министерству нацэкономики совместно с госорганами поручено подготовить новый пакет предложений по дальнейшему разграничению полномочий между правительством, министерствами и акиматами регионов.

Данная реформа, по словам премьер-министра, позволит правительству больше сосредоточиться на решении межотраслевых вопросов. Кроме того, повысится самостоятельность и ответственность руководителей госорганов.

Также Алихан Смаилов особо отметил большое влияние строительной отрасли на развитие отечественной экономики.

"Обеспечение жильем является одним из самых чувствительных вопросов для населения. Вместе с тем факты некачественного строительства, непрозрачные процедуры выбора застройщиков, плотная застройка мегаполисов вызывают справедливую критику общественности", – сказал премьер-министр.

Для улучшения ситуации в данной сфере министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами поручено сформировать рабочую группу по разработке проекта Градостроительного кодекса с привлечением отраслевых экспертов, архитекторов, научного сообщества и провести широкое обсуждение разрабатываемых инициатив.

Переходя к социальному блоку, Алихан Смаилов подчеркнул, что укрепление здоровья нации является приоритетной задачей правительства.

"Главой государства поручено пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Мы должны принять комплексные меры по улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством механизмов государственно-частного партнерства", – отметил премьер-министр.

Глава правительства поручил министерству здравоохранения совместно с министерством финансов и заинтересованными госорганами разработать план по дальнейшему совершенствованию отрасли здравоохранения.

Алихан Смаилов также отметил, что министерству труда совместно с министерствами финансов и нацэкономики необходимо проработать вопросы по увеличению размера минимальной заработной платы.

"Необходимо продолжить работу по корректировке системы социального обеспечения, увеличению выплат по уходу за ребенком, по потере работы, внедрению Цифровой карты семьи и Социального кошелька", – поручил премьер-министр.

Кроме того, по словам главы правительства, следует принять все необходимые меры по кардинальной реформе политики переселения кандасов и регулированию внутренней миграции.

В целях повышения размера совокупной пенсии, снижения пенсионного возраста для женщин до 61 года, обеспечения инвестиционной привлекательности ЕНПФ поручено внести соответствующие изменения в пенсионное законодательство.

В завершение заседания Алихан Смаилов поручил министерству национальной экономики внести на следующее заседание правительства проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

"Коллеги, мы должны максимально мобилизоваться, чтобы оправдать доверие общества. Именно мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. В связи с этим необходимо с особой ответственностью оперативно приступить к реализации поручений Президента", – заключил премьер-министр.