Лента новостей
- Оружейный магазин горит в Костанае: два человека заблокированы в подвале 15:18 0
- Серик Жумангарин обсудил с бизнесом концепцию торговой политики Казахстана 14:58 54
- Глава МЧС вылетел на место природного пожара в Костанайской области 14:45 103
- 15 миллионов по сельхозпрограмме обещали мошенницы в Туркестанской области 14:32 86
- Полная перезагрузка: премьер-министр раздал поручения правительству 14:23 121
- Возвращённых коррупционерами денег уже хватает на 60 новых школ по стандартам НИШ 14:02 159
- Какие заявления президента эксперты считают резонансными 14:01 141
- Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на пожары 13:46 157
- Особенности проекта "Комфортная школа" назвал глава Минпросвещения 13:31 153
- Цифровую карту семьи планируют ввести до 2025 года 12:55 231
- Выехал на встречку: три человека погибли в ДТП в Мангистау 12:36 289
- Роман Скляр высказался о переименовании столицы 12:22 654
- "Резервы есть" – глава Минацэкономики о бюджете на выборы 12:19 164
- О переформатировании деятельности ОСИ рассказал Ускенбаев 12:14 197
- Готовьте казахстанские флаги – Imanbek анонсировал продолжение тура Rahmet 12:05 381
- Об ужесточении мер по борьбе с семейно-бытовым насилием рассказали в МВД 11:55 231
- Трансформация КТЖ и улучшение дорог: в МИИР рассказали, как будут исполнять поручения Президента 11:46 246
- О создании рабочей группы по разработке Градостроительного кодекса сообщили в МИИР РК 11:08 244
- Как изменятся налоговые ставки и как будут вводить налог на роскошь 10:54 441
- В Минфине рассказали, как будут пресекать фиктивные сделки 10:44 270
- Интернет-мошенники орудовали в двух городах Казахстана 10:32 414
- Дархан Кыдырали принёс присягу на заседании правительства РК 10:16 302
- Послание-2022. Как теперь изменится жизнь граждан? 10:12 338
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 09:59 757
- Школьники вынуждены учиться в здании дома культуры в Павлодарской области 09:18 294
- 427 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане 08:40 409
- Временно изменят движение 10 маршрутов автобусов в Нур-Султане 07:21 518
- Самый длинный в истории марш-бросок на боевых конях совершили военнослужащие РК 06:27 512
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 05:21 877
- Мобильное приложение для водителей появится в Казахстане 04:55 461
- Сахар по 480 тенге привезут на ярмарку в Нур-Султан 03:44 647
- В День знаний 42 несовершеннолетних доставили в отделы полиции Жамбылской области 02:36 753
- Две казахстанки пробились в финал квалификации юниорского US Open 02:05 468
- Приговор экс-замакима Атырауской области оставлен без изменения 01:20 714
- Обвиняемый в убийстве пятилетней девочки осужден в Нур-Султане 00:15 631
- Казахстанка выиграла чемпионат мира по гребле 02.09.2022 555
- "Семья очень хорошая": избивавшим сирот опекунам вернули детей 02.09.2022 1608
- Упавшего в Урал ребёнка спас подросток в Атырау 02.09.2022 516
- Мошенник обманул десятки туристов в ВКО 02.09.2022 450
- Свалка перекрыла русло реки в Алматинской области 02.09.2022 568
- Выборы президента надо провести по новым правилам - депутат Жанбыршин 02.09.2022 901
- Минэнерго прокомментировало видео с дракой дальнобойщиков в Алматы 02.09.2022 595
- Филиал российского университета нефти и газа открылся в Атырау 02.09.2022 528
- Героя, спасшего сразу троих тонущих девушек, наградили в Алматинской области 02.09.2022 563
- Назначен новый министр информации и общественного развития РК 02.09.2022 465
- Новый баскетбольный зал открыли в Нур-Султане 02.09.2022 530
- Политика "Тариф в обмен на инвестиции" позволит модернизировать изношенные сети – эксперт ERI 02.09.2022 396
- Участковый спас женщину от смерти в Нур-Султане 02.09.2022 789
- Более 80% казахстанцев положительно отзываются об озвученных в Послании предложениях - опрос 02.09.2022 483
- Холдинг "Байтерек" и CБЕР закрыли сделку купли-продажи банка 02.09.2022 502
- Подпольные игры: семь лет за ставки в покер грозит казахстанцу 02.09.2022 463
- В послании обозначены основные направления развития системы образования - президент Нацакадемии образования имени Алтынсарина 02.09.2022 327
- На муллу с телефоном и снобизм охранников пожаловались прихожане новой мечети 02.09.2022 16441
- Токаеву рассказали о результатах экспедиции в Монголию и уникальной находке учёных 02.09.2022 413
- "Мы стоим на пороге новой политической эпохи". Мажилисмен о президентском послании в проекте "20:22" 02.09.2022 422
- Послание позволит осуществить перезапуск всей политической системы - Ерлан Карин 02.09.2022 404
- Что пишут зарубежные СМИ о Послании Токаева – обзор 02.09.2022 832
- Озвученный президентом новый политический курс обсудили эксперты 02.09.2022 563
- Снежные барсы живут в черте современных границ Алматы - зоолог 02.09.2022 527
- Прогноз погоды на выходные: на севере похолодает, на юге – жара 02.09.2022 421
- Компенсации по депозитам: кому положены и как получить 02.09.2022 894
- Токаев принял верительные грамоты у послов пяти государств 02.09.2022 322
- Глава полиции Алматы вышел в город и закрасил рекламу наркотиков 02.09.2022 727
- 564 водителя в Нур-Султане ездили без прав 02.09.2022 422
- Четыре больницы Туркестанской области оштрафованы за непроверенные средства измерений 02.09.2022 575
- Мёртвая кефаль на Каспии: факт подтвердился, ищут причины 02.09.2022 637
- Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра 02.09.2022 443
- Сразу восемь пар близнецов пошли в первый класс одной школы в Актау 02.09.2022 1107
- В Минтруда РК рассказали о том, как изменятся выплаты по уходу за ребенком 02.09.2022 781
- Пенсионные выплаты увеличат в Казахстане 02.09.2022 1938
- Генпрокуратура составит список по амнистии участников январских событий 02.09.2022 412
- Токаев принял делегацию Конгресса США 02.09.2022 420
- Как попасть на мессу Папы Римского в Нур-Султане 14 сентября 02.09.2022 524
- "Электронный кошелек" и "умная копилка": эксперт об инициативах в социальной политике 02.09.2022 497
- От Швейцарии до России: экспорт казахстанского угля вырос вдвое в денежном выражении - статистика 02.09.2022 444
- Почему женщины будут выходить на пенсию в 61 год, рассказали в Минздраве 02.09.2022 10843
- Сколько машин с временной регистрацией завезли в Казахстан с 2019 года 02.09.2022 748
- В Уральске приостановили ремонт дорог из-за задержки поставок стройматериалов 02.09.2022 390
- Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло за сутки вдвое 02.09.2022 501
- Сенсация лишила Казахстан последнего представителя в одиночном разряде US Open 02.09.2022 595
Полная перезагрузка: премьер-министр раздал поручения правительству
Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал поручения по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Премьер-министр отметил, что по поручению Президента правительству предстоит перезагрузить практически все основные сферы государства и общества.
"По своему содержанию Послание народу является важнейшим шагом на пути масштабного процесса строительства Нового Справедливого Казахстана. В нынешних условиях от всех нас требуется принятие конкретных и слаженных действий", – сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что перед правительством поставлены задачи по повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественному и инклюзивному росту благосостояния граждан, предоставлению равных возможностей каждому, сохранению общественной безопасности и внутренней стабильности.
В этой связи глава правительства поручил министерству нацэкономики учесть озвученные Президентом направления по социально-экономическому развитию страны в проекте Экономической политики на среднесрочный период.
Алихан Смаилов также подчеркнул, что новый Налоговый кодекс должен стать ключевым инструментом реализации социально-экономической политики государства, позволяющим своевременно реагировать на вызовы текущих реалий.
"Дальнейшее совершенствование фискальной политики должно быть направлено на стимулирование деловой активности, повышение инвестиционной привлекательности, расширение налоговой базы и укрепление доходной части бюджета с установлением понятных, четких и прозрачных процедур налогового администрирования", – отметил премьер-министр.
Разработку нового Налогового кодекса, по словам главы правительства, необходимо провести совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и привлечением широкого круга экспертов, представителей бизнес-сообщества.
Алихан Смаилов напомнил, что по поручению Президента правительством проводится работа по реформированию бюджетного планирования.
"Глава государства поставил конкретные задачи по упрощению бюджетных процессов, закреплению предельных нормативов при планировании, внедрению системы управления рисками, повышению финансовой самостоятельности регионов. Данные меры позволят качественно повысить эффективность проводимой бюджетной политики и результативность государственных расходов", – отметил премьер-министр.
В этой связи министерствам национальной экономики и финансов поручено ускоренно проработать вопросы законодательного закрепления данных поручений с разработкой проекта нового Бюджетного кодекса.
Глава правительства подчеркнул, что одной из основных задач, озвученных в Послании, является проведение административной реформы госуправления. В рамках этой работы структурные преобразования должны быть направлены на обеспечение интересов граждан и достижение положительных сдвигов в экономике.
"Модель государственного управления должна продолжать развиваться на принципах "слышащего", эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства и служить ориентиром при реализации социально-экономических реформ", – сказал Алихан Смаилов.
Для реализации данной задачи министерству нацэкономики совместно с госорганами поручено подготовить новый пакет предложений по дальнейшему разграничению полномочий между правительством, министерствами и акиматами регионов.
Данная реформа, по словам премьер-министра, позволит правительству больше сосредоточиться на решении межотраслевых вопросов. Кроме того, повысится самостоятельность и ответственность руководителей госорганов.
Также Алихан Смаилов особо отметил большое влияние строительной отрасли на развитие отечественной экономики.
"Обеспечение жильем является одним из самых чувствительных вопросов для населения. Вместе с тем факты некачественного строительства, непрозрачные процедуры выбора застройщиков, плотная застройка мегаполисов вызывают справедливую критику общественности", – сказал премьер-министр.
Для улучшения ситуации в данной сфере министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами поручено сформировать рабочую группу по разработке проекта Градостроительного кодекса с привлечением отраслевых экспертов, архитекторов, научного сообщества и провести широкое обсуждение разрабатываемых инициатив.
Переходя к социальному блоку, Алихан Смаилов подчеркнул, что укрепление здоровья нации является приоритетной задачей правительства.
"Главой государства поручено пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Мы должны принять комплексные меры по улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством механизмов государственно-частного партнерства", – отметил премьер-министр.
Глава правительства поручил министерству здравоохранения совместно с министерством финансов и заинтересованными госорганами разработать план по дальнейшему совершенствованию отрасли здравоохранения.
Алихан Смаилов также отметил, что министерству труда совместно с министерствами финансов и нацэкономики необходимо проработать вопросы по увеличению размера минимальной заработной платы.
"Необходимо продолжить работу по корректировке системы социального обеспечения, увеличению выплат по уходу за ребенком, по потере работы, внедрению Цифровой карты семьи и Социального кошелька", – поручил премьер-министр.
Кроме того, по словам главы правительства, следует принять все необходимые меры по кардинальной реформе политики переселения кандасов и регулированию внутренней миграции.
В целях повышения размера совокупной пенсии, снижения пенсионного возраста для женщин до 61 года, обеспечения инвестиционной привлекательности ЕНПФ поручено внести соответствующие изменения в пенсионное законодательство.
В завершение заседания Алихан Смаилов поручил министерству национальной экономики внести на следующее заседание правительства проект Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.
"Коллеги, мы должны максимально мобилизоваться, чтобы оправдать доверие общества. Именно мы ответственны за эффективность реализации обозначенных Главой государства реформ. В связи с этим необходимо с особой ответственностью оперативно приступить к реализации поручений Президента", – заключил премьер-министр.
-
Hype news
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 09:59 757
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 05:21 877
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 1206
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10641
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1173
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7213
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1292
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3946
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26021
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8315
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1910
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5449
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2170
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19004
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3937
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4747
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3150
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8680
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4037
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2853
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2923
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6643
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3041
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2712
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5155
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2969
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10651
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2738
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2847
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2716
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5202
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2946
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3404
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4037
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4654
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4393
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4098
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5533
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5105
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5208
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5492
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7797
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11341
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7068
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7920
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6940
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10360
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6311
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7216
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9408
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7917
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7827
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6813
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8652
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7040
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16744
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9469
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8821
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9156
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9567
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8795
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8902
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9274
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10391
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9042
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10164
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13734
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9076
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10644
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8307
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8068
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9154
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9363
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8004
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9682
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7787
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9747
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16365
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 8077
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9446
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7040
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6294
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6370
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6625
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6065
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10120
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6835
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8778
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9660
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9649
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7285
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7454
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22364
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8438
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10391
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7580
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8971
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9600
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10591
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9002
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10990
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10449
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11538
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11741
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28005
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12101
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12884
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12819
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12761
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13598
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21303
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13056
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20277
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30718
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14760
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18341
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19054
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21260
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17250
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18477
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16579
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16695
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16535
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32099
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18402
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17080
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21171
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21061
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21307
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20433
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20661
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22797
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23439
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22002
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21561
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22364
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22236
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21244
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23038
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21952
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22376
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23803
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25002
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24405
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23739
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26139
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23395
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26173
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23899
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54706
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25443
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24555
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25466
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24123
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24286
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24486
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24190
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25379
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24636
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26070