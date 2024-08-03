Полмиллиона тенге отдала 90-летняя жительница Шымкента мошенникам

90-летняя жительница Шымкента стала жертвой мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Неизвестный позвонил женщине и, представившись полицейским, сообщил, что ее сноха совершила ДТП. Однако виновная может избежать наказания, если свекровь передаст определенную сумму через курьера, который скоро прибудет по ее адресу. Чтобы выручить родственницу, доверчивая горожанка отдала аферистам все свои сбережения.

В ходе розыскных мероприятий, оперативники установили и задержали мужчину, который приходил за деньгами. 33-летний задержанный пояснил, что действовал согласно инструкции, которую получил через мессенджер.

После получения денег курьер должен был перечислить сумму на определенный банковский счет, но он этого не сделал, тем самым, обманув своего “работодателя”-мошенника.

В настоящее время устанавливаются и другие лица, причастные к преступлению.