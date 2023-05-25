Полмиллиона казахстанцев живут с ипотекой

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Количество заёмщиков ипотечных заёмов в Казахстане впервые превысило 500 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

Такие данные предоставило Первое кредитное бюро. Полумиллионный ипотечник был зафиксирован 1 мая этого года.

Сегодня общий портфель ипотечного кредитования составляет 5,9 триллиона тенге. При этом у 290 тысяч заёмщиков срок погашения наступит не раньше чем через 10 лет. Каждый десятый ипотечник должен заплатить ещё не менее 20 миллионов тенге.

Средняя сумма задолженности по ипотечному займу составляет 10,2 миллиона тенге.

В Астане оформлено 98,1 тысяча займов на покупку жилья, в Алматы — 83,5 тысячи. Они лидируют по количеству оформленных кредитов, на них приходится 36% от общего количества ипотечников.