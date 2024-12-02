Полмиллиона доз "синтетики": в Караганде ликвидировали крупную нарколабораторию

Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в ходе спецоперации в Караганде, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции в Карагандинской области провели операцию по ликвидации нарколаборатории, действовавшей в одном из районов Караганды. В ходе мероприятий в дачном массиве обнаружено шесть деревянных бочек с порошкообразным веществом белого цвета, являющимся прекурсором для производства наркотиков.

В ходе расследования установлено, что указанные бочки были загружены в автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 39-летний житель Караганды. Автомобиль задержан при попытке транспортировки груза в частный жилой дом. В ходе обыска дома изъято свыше 1 тонны прекурсоров и более 10 кг готового наркотического вещества альфа-PVP.

В частности, обнаружены: шесть деревянных бочек с прекурсорами, 35 стеклянных поддонов с жидкостью, предположительно содержащей психотропное вещество в процессе сушки, 33 канистры с неизвестной жидкостью, четыре мешка с порошкообразным веществом, пять противогазов с фильтрами, три вакуумных пакета с готовым наркотиком альфа-PVP общим весом около 3 кг, а также оборудование для производства наркотиков (миксеры, вакууматор, металлические детали вентиляции), весы, мобильные телефоны, системный блок и другие предметы, связанные с незаконной деятельностью.