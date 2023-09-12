Полковника полиции осудили в Кокшетау

В Кокшетау полковника полиции осудили за покушение на получение взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.

Гражданина А. приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания "полковник полиции".

Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями и причинении государству ущерба на сумму более 1,5 миллиона тенге. По версии следствия сотрудники конвойной службы по приказу А. не выезжали в командировки в другие населённые пункты, однако полученные деньги передавали ему, которые он использовал в своих целях. Также А. обвинялся в превышении должностных полномочий и получении незаконного материального вознаграждения.

"Судом установлено, что сотрудники действительно не выезжали в командировку, но деньги передавали другому лицу, который потратил их на ставки в букмекерской конторе, о чём участники процесса умолчали при проведении предварительного следствия. Вина А. в части присвоения бюджетных средств (командировочных), не подтвердилась, поэтому он оправдан в этой части. Также установлено, что А. за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, покушался на получение вознаграждения от предпринимателя. Однако органами уголовного преследования его действия были пресечены", - указывается в сообщении.

Действия А. переквалифицированы с "Превышения должностных полномочий" на "Покушение на получение взятки".

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства у А., это наличие малолетнего ребёнка, а также отягчающие - совершение правонарушения лицом, нарушившим присягу.

Приговор не вступил в законную силу.