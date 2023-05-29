Полковник с семьёй погибли при пожаре в Караганде: уголовное дело закрыто

Фото: МЧС РК

Прекращено уголовное дело по факту пожара в квартире в 16-этажном доме в Караганде 10 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Patriotnews.kz.

Пожарные пришли к выводу, что причина пожара в трёхкомнатной квартире на восьмом этаже – открытый источник огня, который начался в спальне. В этой комнате в тот момент находился 43-летний сын погибшего в огне полковника. Когда начался пожар, сын полковника спрыгнул из окна. Чудом он получил неопасные для жизни травмы. Мужчина упал на крышу припаркованного автомобиля. Когда он был в больнице, пожарные дознаватели спросили у него о причинах пожара. Была версия, что он курил в кровати. Но достоверно это установить не удалось, потому что сын полковника ничего не помнит.

В квартире погиб 70-летний полковник Ринат Шокаев, который ранее работал заместителем начальника по строевой части Карагандинской высшей школы полиции. Вместе с ним погибли его жена и 74-летний брат полковника.

Было возбуждено уголовное дело по статье 204 часть 2 УК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлёкшее тяжкие последствия".

"По результатам расследования уголовное дело прекращено на основании статьи 35 часть 1 пункт 2 Уголовно-процессуального кодекса — за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Данное решение утверждено прокуратурой района имени Казыбек би Караганды", — сообщил "Патриоту" заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.