Полковник лишится звания и заплатит штраф в 2 миллиона за взятку

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В Актобе осудили начальника отдела полиции и его пособника, передаёт BaigeNews.kz. Подсудимых обвинили в мошенничестве, в пособничестве к мошенничеству и в подстрекательстве к даче взятки.

Суд установил, что бывший сотрудник полиции А. использовал потерпевшего для незаконного материального обогащения и задался преступным умыслом на подстрекательство к даче взятки начальнику ГОП полковнику Е.

"В период с 28 марта 2023 года по 3 апреля 2023 года подсудимый А., встречаясь с потерпевшим И., путем обмана и злоупотребления доверием, склоняя и подстрекая последнего под предлогом передачи взятки должностному лицу Е., получил от потерпевшего денежные средства в сумме 450 тысяч тенге якобы для прекращения уголовного преследования. 3 апреля Е., являясь начальником городского отдела полиции, будучи должностным лицом, путем обмана и злоупотребления доверием в ходе личной встречи получил от пособника А. денежные средства в сумме 200 тысяч тенге за положительный исход уголовного дела в отношении И.", – говорится в сообщении суда.

К слову, подсудимые вину признали. Их вина подтверждается показаниями самих подсудимых, показаниями потерпевшего, негласными следственными действиями и совокупностью других доказательств по делу.

"Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимых суд признал чистосердечное раскаяние, наличие несовершеннолетних детей. В качестве обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Е., суд признал нарушение принятой присяги, обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность подсудимого А. судом не установлено", - добавили в суде.

Суд признал бывшего начальника отдела полиции виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10-кратного размера похищенного имущества в сумме 2 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденный лишен специального звания "полковника полиции".

Кроме того, суд признал А. виновным и назначил ему наказание с применением статьи 58 УК в виде штрафа в размере 20-кратного размера похищенного имущества в сумме 9 000 000, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.