Полкило марихуаны изъяла полиция у жителя Туркестанской области

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

У жителя Жетысайского района во дворе при обыске полицейские обнаружили бумажный сверток и пять полиэтиленовых пакетов с содержимым со специфическим запахом.

Общий вес изъятого вещества – 500 г. Содержимое является марихуаной.

В настоящее время в отношении мужчины проводится расследование, выясняются все обстоятельства.