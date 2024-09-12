Полкило марихуаны изъяла полиция у жителя Туркестанской области
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
39Фото: polisia.kz
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
У жителя Жетысайского района во дворе при обыске полицейские обнаружили бумажный сверток и пять полиэтиленовых пакетов с содержимым со специфическим запахом.
Общий вес изъятого вещества – 500 г. Содержимое является марихуаной.
В настоящее время в отношении мужчины проводится расследование, выясняются все обстоятельства.
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