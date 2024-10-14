Поливной сезон завершили в Казахстане

Поливной сезон официально завершён во всех областях страны. Стартовал он 1 апреля. Всего за период вегетации министерство водных ресурсов и ирригации подало аграриям Казахстана около 11,2 миллиарда кубометров воды, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году филиалы подведомственного министерству предприятия "Казводхоз" заключили с крестьянскими хозяйствами около 25 тысяч договоров на подачу поливной воды. В лидерах по полученной воде аграрии Кызылординской области – около 3,7 миллиарда кубометров, аграрии Туркестанской области – 3,4 миллиарда кубометров. Крестьянским хозяйствам области Жетысу подано 1,37 миллиарда кубометров воды, по Алматинской области – 1,57 миллиарда кубометров.

"Правительству удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и дефицита поливной воды. Нам удалось извлечь уроки из прошлогоднего опыта и обеспечить бесперебойную подачу поливной воды аграриям. Важную роль сыграла водная дипломатия. В этом году благодаря плодотворным правительственным переговорам Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан направили в нашу страну больше воды, чем планировалось изначально", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Правительство приступило к подготовке к паводковому периоду. Начался сброс воды из водохранилищ в северных, западных, восточных и центральных областях страны. Водохранилища на юге Казахстана работают в режиме накопления.

На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии будет составлен прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ и утверждены объемы подачи воды на предполивной период следующего года.